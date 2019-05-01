(Görüntülü) İzmir'de renkli 1 Mayıs kutlaması (2)

ZURNAYLA İZMİR MARŞI

İzmir'de, 1 Mayıs kutlamalarına katılan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) kortejinin önünde, davul ve zurnayla çalınan İzmir Marşı ilgi çekti. Kendine has yorumuyla, İzmir Marşı'nı zurnayla alışılmışın dışında çalan zurnacı, alandakilerin ilgisini çekti.

KUTLAMALAR SONA ERDİ

İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Kardeş Türküler'in konseriyle sona erdi. Kutlamalardan geriye, alanda bırakılan çöpler kaldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar boyunca, meydan, polis helikopteriyle de kontrol edildi. Arama ve giriş noktalarında herhangi bir sorun yaşanmadı. Katılımcılar kutlamaların ardından dağıldı.