ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı belirtilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İş makinesi ve ekiplerin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.
(Görüntülü) İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (9)
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı belirtilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali...
14 Mart 2019 Perşembe 09:30
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