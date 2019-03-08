(Görüntülü) İzmir'de Kadın Festivali düzenlendi

Hande NAYMAN/İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, "Bir kadın kenti olan İzmir, yaşam felsefesini, dik duruşunu ve gelişmesini kadınlarına borçludur" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, Fuar Kültürpark alanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 3 gün sürecek '10. Kadın Festivali' düzenlendi. Festivalin ilk gününde kadınlar, 6 bin 500 kişilik oturma alanının tamamını doldurdu. Festivale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla katıldı.



Festivalde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yerel seçimlerde iktidar değişmeyecek olsa da Millet İttifakı'na oy vererek iktidarı ikaz etmek, 'Kendine çeki düzen ver, bu gittiğin yol yol değil' demek hepimizin hakkıdır, görevidir. Bu görevi ya 31 Mart'ta yapacağız, ya da bu düzen yani düzensizlik, yandaş politikası devam edecek" dedi.



'İZMİR KADIN KENTİDİR'



Kocaoğlu, Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi'ne ilk kadın genel sekreteri atadıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Genel sekreter yardımcılarımız, genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz arasında 15'i aşkın şirketimizde yönetim kadrosu minimum yüzde 30 kadın ağırlıklıdır. İzmir kadın kentidir, İzmir yaşam felsefesidir. İzmir, dik ve onurlu duruşunu ve İzmirli ruhunun giderek daha fazla gelişmesini İzmir kadınlarına borçludur. Sosyal hayatta, sokakta, iş hayatında, toplumun içinde özgürce dolaşan İzmir kadını, İzmir'in daha da ileri gitmesini sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Yereldeki iktidarımızı sizlere borçluyuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta barış dünyada barış' derken bu zor coğrafyada bağımsız olarak yaşamanın dış politika yöntemini söylemiştir."



'BÜTÜN KADINLAR BİRLEŞECEĞİZ'



İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın da konuşmasında, "Biz kadınlar, temel insan haklarında eşitlik istiyoruz. Sosyal, siyasal, kültürel haklarda eşitlik istiyoruz. Şiddete karşı mücadelede, ayrımcılıkta bütün kadınlar birleşeceğiz. Sayın Başkanım Aziz Kocaoğlu'nun kadına verdiği destekleri biliyorum. Kadın kooperatiflerinin kurulmasında, tarımsal kalkınmada, meslek sahibi yapmada hep yanımızda olmuştur. Başkan adayı Tunç Soyer'den de Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun yürüttüğü kadın çalışmalarını daha ileriye taşımasını istiyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından gazeteci, ekonomist Meliha Okur 'Kadın ve Çocuk Yoksulluğu' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kocaoğlu ve davetliler daha sonra festival kapsamında açılan stantları dolaştı. Konser ve konferanslar festival boyunca devam edecek.

