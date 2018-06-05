Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

(Görüntülü) İzmir'de 'Dünya Çevre Günü' yürüyüşü

İZMİR'de, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda, İzmir'deki çevre sorunlarının tartışıldığı bir de...

İZMİR'de, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda, İzmir'deki çevre sorunlarının tartışıldığı bir de forum yapıldı.

İsveç'in Stokholm kentinde, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda ilan edilen '5 Haziran Dünya Çevre Günü' İzmir'de de kutlandı. İzmir Çevre Platformu (İZÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Konak Belediyesi Kent Konseyi ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) düzenlediği yürüyüş, Alsancak'taki ÖSYM binasının önünden başlayıp Alsancak Vapur İskelesi'nde sona erdi. Ellerinde, 'Su hakkımız', 'Rüzgar yaşamdan yana essin', 'Zehir içmek, zehir solumak istemiyoruz' yazılı dövizler taşıyan ve 'Doğayı hor gören, geleceği zor görür' sloganı atan yaklaşık 300 kişi, ardından Alsancak Vapur İskelesi önünde yapılan, İzmir ve yöresindeki çevre sorunlarının tartışıldığı panele katıldı. HDP'nin Afrika kökenli İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık da, yürüyüşe ve panele katılanlar arasındaydı. 

Yaklaşık 2,5 saat süren panel sonrasında Dünya Çevre Günü etkinlikleri sona erdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325