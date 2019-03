(Görüntülü) İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taksiden düzenlenen ve 2 partilinin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen B.A.'nın, CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ile görüşmek istediğini, randevu alamadığı için de ateş açtığını söylediği öne sürüldü.



İLÇE BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi;



"Bayraklı’da yakalamış olduğumuz sevgi, barış, hoşgörü ittifakı, bazı odakları son derece rahatsız etmiş olmalı ki 8 Mart Cuma gecesi CHP Bayraklı Gençlik Kolları üyesi genç kardeşlerimize yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından silahlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Yaralı 7 arkadaşımız Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan arkadaşlarımızın tedavileri gerçekleşti, dinleniyorlar. Bu olayın hemen ardından 9 Mart Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ise, CHP Yamanlar Seçim Büromu'za silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek, 'Başkan nerede, buraya gelsin' şeklinde açıklamalarda bulunan şahıslar, daha sonra bir ticari taksi ile seçim bürosunun önünden geçerek, büroya doğru 3 kurşun sıkmıştır. Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan içeri girerek, iki arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur."



Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada "Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu provokatif saldırıya karşılık vermemiz beklenmesin. Adalete güveniyoruz, adalet kurumunun gereğini yapacağını, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz. Biz yine sevgiyi, barışı, hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Her kapıyı çalacağız, her sofraya oturacağız, her eli sıkacağız, her vatandaşımızla kucaklaşacağız. Bayraklı’da yakaladığımız sevgi, barış ve hoşgörü ittifakını Bayraklı projelerimizle taçlandırıp daha güzel bir Bayraklı’nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.





Nevra UÇKAÇ, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()