(Görüntülü) İzmir'de, 2'nci yılında 15 Temmuz konuşuldu

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde, İzmir'de 2'nci yılında '15 Temmuz ihaneti ve milli iradenin zaferi' konulu konferans düzenlendi. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve MÜSİAD tarafından bir otelde düzenlenen '2'nci yılında 15 Temmuz ihaneti ve milli iradenin zaferi' konulu konferansa 20'nci dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, böyle bir ülkede yaşamaktan ve böyle bir ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 15 Temmuz'da yaşananları izlerken çok duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ülkü, "Böyle olaylar bizleri birbirimize bağlıyor. Bizler Türk insanı ve müslüman olarak darbeye darbeyle karşılık veren milletin insanlarıyız. Rabbimize şükürler olsun. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamayız. Bundan sonra aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Bu olaylar bilinçli olan, olmayan herkese ders olmuştur. Kimsenin oyununa gelmeyelim. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan içeride ve dışarda güçler var. Bizler bize layık olanı, inanç ve iman ruhuyla kenetlenip, ülkemizi ve İslam alemini temsil edecek nesilleriz" diye konuştu. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan örgütün dünya tarihinin ender gördüğü örgütlerden biri olduğunu belirterek, dini kullanarak kitleleri harekete geçirdiklerini anlattı. Kendilerini çok iyi kamufle eden örgüt liderlerinin, insanların zayıf noktalarını bulduklarını savunan Köse, "İnsanları ağlarına düşürdüler. Çok profesyonelce ortaya çıkıp birçok şeyi gölgelediler. Bu tehlike bitmedi. Çünkü bunu planlayanlar hala koruma altında" dedi. 'ANADOLU BÜTÜN İNSANLIĞIN İKİNCİ BEŞİĞİDİR' 20'nci dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, konuşmasında Türk tarihinden örnekler vererek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı darbe girişimlerini anlattı. Türkiye'nin Anadolu topraklarını miras almasıyla büyük bir sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Yılmaz şöyle konuştu: "Din ile devlet ruh ile ceset gibidir. Dinsiz devlet olmaz, devletsiz de din yaşanamaz. Peygamberler özgür ortamda Allah'a kul olabilmek için vatan gerçeğine dikkat çeker. Hele bu vatan Anadolu olunca üzerimize sorumluluk düşüyor. Çünkü tehlikeli bir yer bize emanet edilmiş. Anadolu bütün insanlığın ikinci beşiğidir." 'BU MİLLETİN MAYASI SAĞLAM' Tarih boyunca Türk milletini dışardan hiçibir düşmanın yenemediğini söyleyen Şevki Yılmaz, hep içerden düşmanlarla mücadele edildiğini dile getirdi. Şevki Yılmaz, birçok darbeyi birebir yaşadığını belirterek, "12 Eylül 1980'i yaşadım. 28 Şubat'ın 5 yasaklısından biriyim. Mağdur değilim, şerefimle gazi oldum. 15 Temmuz'u da birlikte yaşadık. Bu darbelerin ikisi din adına yapılmıştır. Diğerleri 'laiklik elden gidiyor' yalanıyla yapılmıştır. Baktılar laiklik tutmuyor, 15 Temmuz'da yeniden Abdülhamit'i devirdikleri oyunu tezgahladılar. Abdülhamit'i din adına yıktılar. Sarıklı cübbeli hocalar sokağa döküldü. Kazım Karabekir Paşa genç bir subayken dini korumak için yola çıktı. 25 subay öldürüldü. Ama bu milletin mayası sağlam, milleti susturamadılar" diye konuştu.