(Görüntülü) İYYÜ’de ‘Karanlıktan Aydınlığa:15 Temmuz Direnci’ Paneli yapıldı

İSTANBUL, () – 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak adına ikinci yıl dönümüne özel etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (YYÜ) ‘Karanlıktan Aydınlığa: 15 Temmuz Direnci Paneli’ yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende 15 Temmuz ile ilgili video gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “15 Temmuz bir yönüyle karanlık bir yönüyle aydınlık bir gecenin adıdır. Bu yüzden bu panele bugün ‘karanlıktan aydınlığa’ dedik. Karanlıktır çünkü hiçbir kurumu ayırmaksızın her sıfatı her kimliği kullanan, bir sıvı gibi girdiği her kabın şekline bürünen bir ihanet şebekesinin vardığı en üst pervasızlık noktasıdır. Aydınlıktır çünkü Türk milletinin hiçbir şekilde boyunduruk altına giremeyen, genetiğine işlemiş o işgali ve işgalciyi gördüğü andan itibaren ayağa kalkan direncin destanı yazılmıştır“ dedi. “UNUTULAN İHANET TEKRARLANIR” Konuşmasında Srebrenitsa Katliamı’na da değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Srebrenitsa bundan 23 yıl önce, 11 Temmuz’da 8 bin 374 bedenin bir gece soykırıma uğratıldığı günün adıdır. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç demişti ki, ‘unutulan soykırım tekrarlanır’. Şimdi ben de diyorum ki, unutulan ihanet de tekrarlanır. Bunu unutmayalım” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Hacısalihoğlu konuşmasını, “Geleceğimiz aydınlıktır, biz direnirsek, farkına varırsak, sahip çıkarsak hiçbir kuvvet bu ülkenin ne üzerine ne boyunlarımıza kement atamayacak. Yeter ki bunun farkına varalım“ diyerek bitirdi. Gazeteci yazar Ardan Zentürk’ün moderatörlüğünü yaptığı panele Güvenlik Politakaları Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci yazar Ferhat Ünlü katıldı. “BU İŞİN BAŞLADIĞI YERDE BİTTİĞİNİ GÖRMEDEN BURADAN ÇIKAMAYACAĞIM” Panelin moderatörlüğünü yapan Gazeteci yazar Ardan Zentürk, darbe girişiminin gerçekleştiği gün sunduğu programdaki anılarından bahsetti. Zentürk, anısında reji arkadaşlarının ‘çık’ ısrarları üzerine “ bu işin başladığı yerde bittiğini görmeden buradan çıkmayacağım” dediğini söyledi. Zentürk, “15 Temmuzla ilgili kişisel kanaatim şudur: O gece Yüce Rabbim bu ülkede korku duygusunu aldı. Bu ülkeyi 7’den 77’ye kim olursa olsun milyonlarca insanın içinden korkuyu sildi. Bu ancak mazlumla ekmeğini paylaşan dünyanın zulüm ve adaletsizliğine karşı çıkan ülkeye bahşedilmiş çok özel bir gecedir” diye konuştu. “AMAÇ DARBE YAPMAK DEĞİL, ÜLKEYİ ORTADAN KALDIRMAKTI” Güvenlik Politakaları Uzmanı Mete Yarar, konuşmasında darbe girişiminde bulunanların asıl amacının darbe yapmak değil, ülkeyi ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Yarar, bu gecenin darbe girişiminden çok daha farklı bir şey olduğunu vurgulayarak, “Eğer o gün 250 şehidimiz bunu yapmasaydı bugün hala toprakları kurtarmaya çalışıyorduk. 15 Temmuz’a ‘bu bir darbe değil, bu bir tiyatro’ diyenler 5 sene içinde yaşadıklarımıza baksın” dedi. “MİLLET SOKAĞA ÇIKMAZ ZANNETTİLER” Gazeteci yazar Ferhat Ünlü konuşmasında, FETÖ’nün TSK içindeki bütün operasyon gücünü kullanmadıklarını söyledi. Ünlü, “Onlar, millet sokağa çıkamaz zannettiler, yanıldılar. ‘Sadece bu kadroyla bu iş biter’, ‘Millet sokağa çıkamaz’, ‘Biz tek yumrukla ezeriz’ diye düşündükleri için belli bir kadroyu çıkardılar” diye konuştu.