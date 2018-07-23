Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...

(Görüntülü) İYİ Partililerin 'Akşener Nöbeti' devam ediyor

Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-24 İl Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde devam eden nöbete katılarak, basın açıklaması yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan...

Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-24 İl Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde devam eden nöbete katılarak, basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önünde toplanarak,  Akşener'in aday olması için nöbet tutmaya başladı. Dün akşam başlatılan nöbete bu akşam 24 il başkanı da katıldı.

 

"NÖBETİMİZ İYİ HABERİ ALANA KADAR SÜRECEK"

Evinin önünde toplanan partililer ve il başkanları adına İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ortak açıklamayı okudu. Açıklamada; "Dik duran, ülkeye zararı olacak her planı yok eden, her engeli aşan bir lider, memleket için çok büyük kazanç ve şanstır.  O lider memleketi hiç bir plana, hiç bir hesaba kurban etmez. İyi bilinsin ki; böyle bir lideri herhangi bir hesaba kurban etmeyiz. Bu yola sayın genel başkanımız ile onu örnek alarak, ondan aldığımız güçle çıktık. Başından beri onunlayız. Sonuna kadar da onunla olacağız. Bizler, İYİ Parti'nin bütün il ve ilçe başkanlıkları olarak, tüm teşkilatlarımız genel başkanımız Meral Akşener'in yanındayız. Onunlayız, ona güveniyoruz. Milletimiz, memleketimiz onunla iyi olacak. Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. Biz memleketin umudunun elini hiç bir koşulda bırakmayız.  Burada genel başkanımızın evinin önündeyiz. Nöbetteyiz. Nöbetimiz iyi haberi alana kadar sürecektir" ifadeleri yer aldı.


 

KENDİSİNİ AKŞENER'İN EVİNE ZİNCİRLEDİ

Öte yandan; Akşener'in evinin olduğu sokak ve çevresi Akşener'in posterleriyle donatıldı. Akşener'i göreve çağıran partililer arasında 73 yaşındaki Osman Şalk dikkat çekti. Kendisini Akşener'in evinin penceresine zincirleyen Şalk, "Meral Akşener dönecek. O dönmeden buradan kalkmak yok. Söz verecek. Söz vermediği sürece buradan kalkmam" dedi.

Partililerin burada bekleyişi devam ediyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328