(Görüntülü) İYİ Partililerden Sancaktepe Belediye Başkanına protesto

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () SANCAKTEPE Belediye Başkanı İsmail Erdem'in sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e yönelik suçlamaları İYİ partililer tarafından protesto edildi.





İYİ Parti İl teşkilatı üyesi bir grup, Samandıra meydanında toplandı. Grup, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e yönelik FETO suçlamasını protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanı İbrahim Özkan yaptı. Özkan, Erdem'e tepki gösterirken "Sayın Genel Başkanımız, İçişleri Bakanlığı zamanında FETÖ tehlikesini görmüş ve yetkilileri uyarmıştır" diye konuştu.