Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul () İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, oyunu kullandığı sırada gerginlik çıktı. Ümit Özdağ oyunu Kağıthane 'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kullandı. Özdağ'ın yanında okula gelen parti yetkilileriyle okuldaki bir grup arasında tartışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine polis önlem aldı. Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak tarafların şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.
(Görüntülü) İYİ Partili Ümit Özdağ'ın oy kullandığı okulda gerginlik
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul () İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, oyunu kullandığı sırada gerginlik çıktı. Ümit Özdağ oyunu Kağıthane 'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kullandı. Özdağ'ın...
24 Haziran 2018 Pazar 16:16
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