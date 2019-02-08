(Görüntülü) İYİ Parti'li Koncuk 'Andımız' ortak, milli değerimizdir

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 'Andımız', ortak, milli değerimizdir. Bazı siyasi partilerin, bu konuda bizim karşımızda olmak yerine verilmiş yargı kararının neden uygulanmadığını sorgulaması gerekir dedi.

'Andımız'ın okullarda tekrar okutulmasına dair Danıştay kararının uygulanmaması konusunda İYİ Parti'nin verdiği önerge, AK Parti ve HDP'nin ret, MHP'nin ise çekimser oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. 'Andımız'ın okullarda okutulmasına getirilen yasağa karşı Danıştay'da dava açan İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, Meclis Genel Kurulu'nda alınan kararı değerlendirdi.

Partisinin Adana İl Başkanlığı'nda açıklama yapan İsmail Koncuk, milli değer olarak gördükleri 'Andımız' için mücadele verdiklerini söyledi. İYİ Parti'li Koncuk, Bugün millettin meclisinde 'Andımız' gibi bir milli değerimizin varlığını korumak için mücadele ediyoruz. Üstelik tekrardan okunmasına yönelik alınmış bir yargı kararı varken. 'Andımız', siyasi bir mesele değildir, ortak bir milli değerimizdir; fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu değerimizin tekrardan okullarımıza dönmesi için alınan yargı kararına uymadı. Biz burada 'Andımız' için mücadele ederken, neden Meclis'teki bazı siyasi partiler, bundan rahatsız oluyor Karşımızda olmak yerine bizim yanımızda durarak, ortaya konan yargı kararının neden uygulanmadığını sorgulamaları gerekir. 1071'de girdiğimiz bu coğrafyada tutunmak için büyük bedeller ödedik. Binlerce şehit verdik ve 'Andımız'la milli kimliğimizle tutunduk diye konuştu.