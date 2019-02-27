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(Görüntülü) İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Caddeden geçen vatandaşlar çıkan dumanı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Caddeden geçen vatandaşlar çıkan dumanı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda çatı kullanılmaz hale geldi. Caddeden geçen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

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