İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameralara yansırken köpek hayatını kaybetti. 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak 4 katlı bir binanın 1'inci katında dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içeride bulunan bir köpek dumandan etkilendi. İtfaiye erleri tarafından evden çıkarılan köpeğe kapı önünde bir itfaiye eri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dumandan etkilenen köpek itfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye erinin can kurtarma mücadelesi ise kameralar tarafından kaydedildi.
(Görüntülü) İtfaiye eri dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için böyle mücadele verdi
İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da çıkan yangında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameralara yansırken köpek hayatını kaybetti. 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak...
26 Şubat 2019 Salı 17:14
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