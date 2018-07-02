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(Görüntülü) İtfaiye aracıyla son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE, () - DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım (43) dün görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye aracına konularak son yolculuğuna uğurlandı. Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde...

DÜZCE, () - DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım (43) dün görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye aracına konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım, görev yerinde beklerken kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün, mesai arkadaşları Kamil Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naşını, yıllarca yangından yangına koştuğu itfaiye aracıyla siren sesleri arasında itfaiyeye getirdi. İtfaiye Müdürlüğü'nün önünde düzenlenen törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, ailesi ve itfaiye personeli katıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Kamil Yıldırım'ın yangın ve kurtarma operasyonlarında en ön saflarda başarıyla görev aldığını söyledi. Dualar okunmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzeri itfaiye aracıyla Yeni Karaköy mezarlığına götürüldü.
 

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