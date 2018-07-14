(Görüntülü) İsviçre'den tatil için geldi, Hakkari'ye gelin oldu

HAKKARİLİ Selçuk Durgun (28) Antalya'da otelde çalışırken tanıştığı İsviçreli üniversite öğrencisi Chloé Diamant (20) ile memleketinde yörenin örf ve âdetlerine uygun yapılan kır düğününde dünyaevine girdi. Hakkarili Selçuk Durgun, Antalya'da otelde çalıştığı sırada, İsviçre'den ailesi ile birlikte tatile gelen Chloé Diamant ile tanıştı. Birbirlerine âşık olan gençler, 2 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenme kararı aldı. Durgun, Diamant'ın Hakkari kültürünü tanıması için düğünü memleketinde yapmak istedi, gelin de kabul etti. Çift, Yeni Mahalle'de 2 gün 2 gece süren kır düğünü ile hayatlarını birleştirdi. Düğün, yörenin örf ve âdetlerine uygun yapıldı. Chloé Diamant ile tanışmasını anlatan Selçuk Durgun, "Ben çalışmak için Antalya'daydım, o da tatil için gelmişti. Orada birbirimize âşık olduk. 2 yıllık birlikteliğimizin ardından evlilik kararı aldık. Ailesi bu durumu çok doğal karşıladı. Karşı çıkmadılar, 'Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun' dediler" diye konuştu. Hakkari kültürünü tanıtmak için düğünü memleketinde yapmaya karar verdiğini anlatan Durgun, "Kültürümüzü tanısın diye düğünü Hakkari'de yapmaya karar verdim. Buradaki her şey kendisine çok ilginç geldi. Buradaki insanların çok samimi olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi. Eşim şu anda İsviçre'de üniversite okuyor. Ondan dolayı Türkiye'de yaşayamıyoruz. Belli bir süre İsviçre'de yaşamayı düşünüyoruz. Eşim okulunu bitirdikten sonra, eğer kabul ederse İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum" dedi. ÇOK MUTLUYUM Gelin Chloé Diamant ise Hakkarili biriyle evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hakkari kültürünü çok beğendiğini belirten Diamant, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Her şey bana çok ilginç geldi. Çok mutluyum. Burada herkes çok cana yakın. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Çok sevinçliyim" diye konuştu.