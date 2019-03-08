Haber-Kamera İlkay DİKİCİ İSTANBUL,() 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlar saat 19.30 için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş çağrısı yaptı. İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınlar, slogan atarak yürümek istedi. Ancak polis izin vermeyerek İstiklal caddesini yaya trafiğine kapattı. Cadde saat 22.30 sıralarında tekrar yaya trafiğine açıldı.
(Görüntülü) İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı
Haber-Kamera İlkay DİKİCİ İSTANBUL,() 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlar saat 19.30 için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş çağrısı yaptı. İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınlar, slogan atarak yürümek istedi. Ancak...
08 Mart 2019 Cuma 23:24
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