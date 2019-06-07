Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul 9 günlük tatilde İstanbul kalanlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Zeytinburnu sahilini dolduran İstanbullulardan kimi denize girdi, kimi güneşlendi, kimi de yeşil alanlarda mangallarını yakıp piknik yaptı. Çocuklar da parklarda oyun oynadı, salıncakta sallandı.
(Görüntülü) İstanbullular Sahillere Ve Piknik Alanlarına Akın Etti
Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul 9 günlük tatilde İstanbul kalanlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Zeytinburnu sahilini dolduran İstanbullulardan kimi denize girdi, kimi güneşlendi, kimi de yeşil alanlarda mangallarını...
07 Haziran 2019 Cuma 16:42
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