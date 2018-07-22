Ali KEREM BENGİ - Gülseli KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de de gökyüzünü karabulutlar kapladı. Bazı İstanbullular da karabulutların o anlarını Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Bu arada karabulutların altından geçen bir uçağın geçişi, ilginç görüntü oluşturdu.
(Görüntülü) İstanbul'un bazı bölgelerini karabulutlar sardı
Ali KEREM BENGİ - Gülseli KENARLI/İSTANBUL, () İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de de gökyüzünü karabulutlar kapladı. Bazı İstanbullular da karabulutların...
22 Temmuz 2018 Pazar 15:26
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