Yılmaz BEZGİN - İstanbul - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu. İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti. Yollarda kar birikintisi kalmadı. Yol kenarlarında ise beyaz örtü hala duruyor. Okul servislerinin yola çıkmamasıyla kentte bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu.
(Görüntülü) İstanbul trafiğinde son durum (1)
Yılmaz BEZGİN - İstanbul - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu. İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti....
25 Şubat 2019 Pazartesi 09:05
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