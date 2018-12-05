(Görüntülü) İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonu kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 20 Kasım’da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği 37 kişinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonu polis kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan ilk incelemelere göre 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.





OPERASYONLAR KAMERADA



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polislerinin desteğiyle çeşitli adreslere düzenlediği baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 5 tablet, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ile çok sayıda basılı doküman ele geçirmesi görüntülere yansıdı. Şüphelilerin 23 Kasım’da sağlık kontrolünden geçirilmeleri ve adliyeye sevk edilmeleri de görüntüler de yer alıyor.





ARALARINDA POLİS MEMURU VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI VAR



Polis ekipleri, liderliğini Usame G. , Mert Y., Yaşar Ç., Şahin V. ve Nevzat T.’nin yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bartın, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru C.Ç. ile Pendik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli S.C.’nin de olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 37’si çıkartıldıkları mahkeme tarafından ‘Banka veya kredi kurumlarını aracı kullanarak dolandırıcılık’ ile ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak’ suçlarından 23 Kasım’da tutuklanmıştı.





1 MİLYON LİRALIK VURGUN



Şüpheliler, bankacılık bilgilerini ele geçirdiği kişilerin hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktardığı ve ilk belirlemelere göre bu yolla yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapıldığını belirledi.