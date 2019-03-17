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(Görüntülü) İstanbul- İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha ulaşıma açıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- İSTANBUL- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı...

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- İSTANBUL- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile düzenledikleri ortak İzmir mitinginden telekonferans ile açılışa katıldı.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapım ve işletme çalışmaları devam eden İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere, 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Projede bugüne kadar 147 kilometre otoyol ile 21 kilometre bağlantı yolu işletmeye açıldı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun iki hattında daha çalışmalar tamamlandı. Balıkesir kuzey ve batı kavşakları arasındaki 29 kilometre ana gövde, kalanı ise bağlantı yolu olmak üzere 33 kilometrelik hattın yanı sıra Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahındaki ana gövde ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 33 kilometrelik hat kullanıma hazır hale geldi. Söz konusu hatların açılışı için bugün İstanbul- İzmir Otoyol Akhisar gişeleri önünde tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Uğur Aydemir, karayolunu yapan şirket yetkilileri, partililer ve halk katıldı. Bakan Turhan karayoluyla geldiği tören alanında, Manisa'da protokol üyeleri ve proje kapsamında çalışan işçiler tarafından karşılandı. Bakan Turhan ardından açılışın canlı yayın ile verileceği alana geçerek kurdelenin önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir mitingine canlı olarak bağlandı.

'İZMİR- İSTANBUL 4 SAATE DÜŞÜYOR'

Bakan Turhan, törendeki konuşmasında, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun geçen yıllarda İzmit Körfez geçişi, Bursa geçişi, İzmir Kemalpaşa ve Manisa şehir geçişlerinin trafiğe açıldığını hatırlatarak, "Bugün de bu güzergahta bulunan şehir geçişleriyle şehirler arası trafiği tamamen birbirinden ayıracak olan, Balıkesir şehir geçişi ve Akhisar şehir geçişini de hizmete açıyoruz. Projenin maksadı yüzde 80 oranında hasıl oluyor. Bugünden sonra İstanbul- İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önümüzdeki 6 ay içinde, bu yıl yaz sonlarında kalan kesimleri de trafiğe açarak projenin tamamı hizmete girecek. 10 milyar dolar tutarında olan bu projeyi kamu kaynağı harcamadan yap - işlet - devret modeliyle hizmete açtık. Projenin hizmete girmesiyle özelikle yaz aylarında şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sona ermiş olacak. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin turizm ve tarım merkezlerinde oluşan trafik yoğunluğu artık çok daha rahat ve güvenli şekilde bu projeden faydalanacak" dedi.

Bakan Turhan, konuşmasının ardından beraberindeki protol üyeleri ile birlikte kurdelesini keserek yolu hizmete açtı. Bakan Turhan, açılışın ardından Manisa'dan ayrıldı.

 

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