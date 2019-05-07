Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu, "Herşey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi İmamoğlu Ramazan'ın ilk iftarını Sultanbeyli'de Hanife-Bilal Ayhan çiftinin evinde yaptı. İftara giderken seçimlerin iptal kararına rağmen İmamoğlu programını değiştirmedi. İftar çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Hep beraber başaracağız.Umudunuzu yitirmeyin. Herşey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi. İmamoğlu daha sonra CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyenlerle buluştu. İmamoğlu burada da "Herşeyi çözeceğiz" diye konuştu.
(Görüntülü) İstanbul- İmamoğlu Sultanbeyli'de Konuştu
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu, "Herşey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi İmamoğlu Ramazan'ın ilk iftarını Sultanbeyli'de Hanife-Bilal Ayhan çiftinin evinde yaptı. İftara giderken seçimlerin...
07 Mayıs 2019 Salı 09:18
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