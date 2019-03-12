(Görüntülü) İSTANBUL -İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI KAPALIÇARŞI'DA SÜRDÜRDÜ (ek görüntü)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı, Sultanhamam ve Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu." dedi.İmamoğlu, ilk olarak Kapalıçarşı'daki bir restoranda esnaf ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer'in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi..





"AVRUPALI TURİST İSTANBUL'U TERCİH ETMİYOR"



Dünyanın en eski çarşılarından birisi olan Kapalıçarşı'da programına başladığını ifade eden İmamoğlu, "Dünyanın en eski ve bütünlükçü bir çarşısı Kapalıçarşı. Tarihsel süreçte birçok yangın, deprem geçirmesine rağmen kendini korumuş ve bugünlere kadar gelmiş. Dolayısıyla, Osmanlı Dönemi'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan bu adım gerçekten çok yenilikçi ve uzun vadeli ve geleceği gören, miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu. Tarih kokan ama aynı zamanda turizm merkezi, 500 binin üzerinde ziyaretçisi olan bir merkez ama bugünlerde neredeyse 4'te birine kadar düşme eğilimi de gösteren bir merkez. Tabii bu düşüş, sadece ziyaretçi sayısı ile değil, aynı zamanda para harcayan turistin de gelmemesi ile paralel, aslında sayıdan daha kötü para harcayan Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmemesi, daha doğrusu İstanbul'u tercih etmemesi daha da acı. Tarihi yarımadaya baktığımızda sadece Kapalıçarşı değil, diğer tarihi çarşılar ile beraber çevresinde konumlanmış ve buraya çok önemli beklentiler ile gelmiş girişimci insanlarımız da var." dedi.





"KAPALIÇARŞI DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLABİLİR"



"Bu alanın dünyanın çekim merkezi olması sağlanabilirdi çünkü bütüncül bir yönetim anlayışına sahipsiniz ve de bu bir nimet" diyen İmamoğlu, "İnanın bu şehirdeki adil bir yönetim kavramının İstanbul turizmine katkısı vardır. İstanbul'daki eşitliğin, İstanbul'daki huzurun, İstanbul'daki sorunların çözümünün oluşması buradaki kent huzurunun turizme de katkısı vardır." ifadelerini kullandı.





"BU ŞEHRİ TEK BAŞIMA YÖNETECEK KADAR AKLI EVVEL DEĞİLİM"



Bu şehrin iyi yönetildiği takdirde Türkiye'nin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları hafifletme imkanı olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben size bana 'destek verin' demeye gelmedim, şunun için geldim. İşbirliği yapmak istediğim bir heyet ile birinci toplantıyı yapmaya geldim. Şunu duyurmak istiyorum. Sizlerle ortak masamız olacak. Bu ortak masalarımız, bu daimi masalarımız bu şehrin her konusunda, kendi uzmanlık alanlarında etkili ve yetkili olmalarını sağlayacak. Her ne kadar görev istemeseler de herkese görev düşüyor, bu şehir hepimizin. Bu şehri tek başıma yönetecek kadar çok özür dilerim ama aklı evvel bir adam değilim. Ben zeki bir adamım. Sizinle yük paylaşmaya geliyorum" dedi.





ELEŞTİRİLERİ YANITLADI, DESTEK SÖZLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ





İmamoğlu, "HDP ile aynı paralelde bulundunuz” diyen bir vatandaşa, "En son Andımız’da tam tersi oldu. AK Parti ile aynı kararı verdi nasıl olacak? Sen aynı kanalları izleme, kafan karışıyor” dedi. Vatandaşların yanı sıra, kendisinin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenen yabancı turistlerin de fotoğraf çektirme isteğini kırmayan İmamoğlu, seçimlerde kendisine başarılar dileyen turistlere İngilizce teşekkür etti, selfie çektirdi.





Bir vatandaşın "CHP’de olduğunuz için sizin şanslı olduğunuzu düşünmüyorum. CHP’ye vatan teslim edilmez, bu kadar söylüyorum" sözleri üzerine İmamoğlu, "Öyle mi? Yanlış düşünüyorsun" yanıtı verdi. "Gülen yüzünüze kurban olayım", "Hayırlı olsun" diyenlere teşekkür eden İmamoğlu, bir hemşehrisine de "Ailene selam söyle" diyerek kendisiyle fotoğraf çektirdi. Girdiği bir dükkanda turistlere ve basın mensuplarına tatlı ikram eden İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, destek istedi.





Bir kuyumcu esnafı İmamoğlu'na "Bizim genç dinamik insanlara ihtiyacımız var başkanım. Artık hizmet almamız gerekiyor, değişime gidilmesi gerekiyor" dedi. İstanbul Üniversitesi’nde öğretmenlik okuduğunu söyleyen bir öğrencinin de "Ben tercih yaparken Beyazıt’ı seçtim ama şimdi üniversitemizi Hadımköy’e taşıyorlar. Bana bu konuda bilgilendirme gelmedi, sizden destek istiyorum" sözlerine İmamoğlu, "Göreve geldiğimiz zaman bu konu ile ilgileneceğiz, yetkimiz yok ama bir üniversiteyi alıp oradan oraya taşımak öğrencileri çok üzüyor, biliyorum" yanıtını verdi.