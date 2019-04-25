(Görüntülü) İstanbul İBB Meclisi'nde 3. oturum (1)

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan 3'üncü oturumunda İETT'nin 2018 Faaliyet Raporu konuşuldu. Sunum sırasında AK Parti Grubu adına söz alan Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım indirimi hakkındaki vaatlerini hatırlatarak, "Öyle bedavadan söz vermek yok. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu sözler üzerine, "Biz bunu 50 TL diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın" şeklinde yanıt verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında 3'üncü kez Saraçhane'deki hizmet binasında toplandı.



İmamoğlu'nun oturumu açmasının ardından AK Parti Grubu adına söz alan Tevfik Göksu, "CHP tarafından gündeme getirilen iki farklı komisyon ile ilgili gerçekten çok basit ve ucuz polemik yapıldı. CHP Grubu, bizim Çarşamba gündemine geldiğinde , '9 olan komisyon üye sayısını neden 8'e düşürdünüz?' diyerek görüşmeye geldiler. Eğer CHP Grubumuz, bu uyuşturucu meselesine bu kadar hassasiyet gösterip komisyon kurma talebini iletiyorlarsa keşke öncesinde bu komisyonu bizimle görüşmüş olsalardı. Dün de ifade etmiştim Sosyal Hizmetler Komisyonu'nda bu hizmetler veriliyor. İBB geçmiş dönemlerde madde bağımlılığı konusunda ciddi çalışmalar yapmıştır. Yeşil Ay ile birlikte önemli çalışmalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaya örnek teşkilde edecek Büyükçekmece Rehabilitasyon Projesi, Arnavutköy ve Beykoz Rehabilitasyon Projeleri İBB'nin yaptığı çalışmalardır. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bağımlılık sadece uyuşturucudan ibaret değildir. Bu konuda her birimizde düşen görev vardır. Alkol tütün ve dijital bağımlık da vardır. Bu kapsamda bu konularda sanki AK Parti uyuşturucu mücadele konusunda, sanki dikkatli değil gibi algı operasyonu yapanlara, şunu söylüyorum: Gündem teklifleri yalnızca pazartesi yapıldığından dolayı, Mayıs toplantılarının ilk gününde meclis gündemine 3 temel maddeyi getireceğiz. İlki İBB bu hizmetleri yaparken, bu kadar önemli bir fonksiyon icra eden İBB'nin teşkilat yapısında bir değişiklik yaparak, 'İBB'de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı kurulmasını talep edeceğiz. Bu daire başkanlığının altında bütün bağımlılıklarla ilgili özel departmanların kurulmasını ve kuracağımız teşkilat şemasını meclise sunup Meclis'ten karar olarak çıkaracağız. Bunu bütün İstanbul'a ve sosyal medya fenomenlerine duyuyorum. 2'nci var olan 23 ihtisas komisyonumuzdan sosyal hizmetler komisyonunun adına Bağımlıkla Mücadele Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmetler olarak değiştirilmesini önümüzdeki ay gündeme getirip karara bağlayacağız. 3'üncüsü İBB bünyesinde içinde uzmanların da olduğu bir Bağımlılık Mücadele ve Rehabilitasyon Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını gündeme getirip karara bağlayacağız." dedi.





"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Ardından CHP adına söz alan Süleyman Tarık Balyalı ise, "İktidar değişikliği nelere kadirmiş. 15 yıldan beri burada olmayan komisyonlar sosyal medya desteği ve bizim mücadelemizle 24 saatte çok farklı noktalara geliyormuş. İBB geçmişte uyuşturucu ile çok ciddi mücadele etti. Biz bu dönem belediye yöneten anlayış olarak geçmişte yapılanlara sahip çıkarak üzerine daha fazlasını yapacağız. Bağımlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.





"DUYARLILIĞIN OLUŞTURULMASI GÜZELDİR"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Karşılıklı bir tartışma ve doğruyu bulma çabası bugün bir netice vermiştir. O da önümüzdeki mecliste bir komisyon isminin her iki grubun da savunduğu bir komisyona dönüştürülecektir. Duyarlılığın oluşturulması güzeldir. Bunlara her zaman müsaade edeceğimi belirtmek istiyorum. Aynı anlayışı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda da düşünmenizi tavsiye ediyorum. Neticede, talep edilen şeyin doğru olduğu takdirde uzlaşma ile iyi netice vereceğini yaşıyoruz" dedi.





"BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞMAMIZ LAZIM"



İmamoğlu, "Gerçekten büyük bir özeri ile çalışmamız lazım. Özellikle toplumsal eğitim açısından. Bu süreci şehrimizde yaşıyor olmak ve sayılarının hızla artıyor olması da bununla ilgili hızlı tedbirlerin alınması konusunda el birliği ile çalışmamız gerektiğinin altını çizelim" şeklinde konuştu.





"AK PARTİ GRUBU OLARAK BAŞKANIMIZIN VERDİĞİ SÖZÜ 50 TL DEĞİL, ÖNÜMÜZDEKİ MECLİSTE 40 LİRA OLARAK GETİRECEĞİZ"



Konuşmaların ardından İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış 2018 İETT İşletmeleri Faaliyet Raporu sunumunu yaptı. Sunumun ardından AK Parti Adına Ahmet Hamdi Gürbüz, CHP Adına da Mesut Kösedağ söz aldı. AK Parti adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz, "Buradan İstanbullulara bir müjde vermek istiyoruz. Meclis üyeleri ve ekranları başındaki vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Öğrencilere uygulanan 85 liralık aylık ücretini 50 lira yapacağınızı ifade etmiştiniz. Biz AK Parti Grubu olarak İstanbullulara bir müjde vermek istiyoruz. Siz iktisat ve hesap bilmediğiniz için seçim döneminde böyle kampanyaları çıkıp anlatıyorsunuz. İstanbul halkına verdiğiniz bu sözü tutacaksınız, biZ de bu sürecin takipçisi olacağız. Öyle bedavadan söz vermek yok. Hatta biz AK Parti Grubu olarak sayın başkanımızın verdiği sözü, 50 TL değil, önümüzdeki mecliste 40 lira olarak getireceğiz. Hadi yapın da görelim. Biz iktidarız ve neden yapmadık? Bütün bu yapılanların bir bedeli vardır. Biz İstanbul halkına 40 TL'ye İstanbul Kart vermesini bilmiyor muyuz? Hadi sözünüzü yerine getirin de görelim" diye konuştu.



CHP Grubu adına konuşan Mesut Kösedağ da, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim süreci boyunca en çok değindiği ve önemsediği konunun başında ulaşım ve trafik geliyordu. Bu dönem boyunca özlediği ve hak ettiği ulaşıma kavuşacak. Özellikle en çok anne ve çocuklar mutlu olacak. Başkanımızın seçim döneminde verdiği sözleri en kısa zamanda yerine getireceği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. " dedi.





"SİZİN 40 LİRA TEKLİFİNİZİ DE ÇOK NÜKTEDAN BULDUK"



İmamoğlu, "Ben hesabı kitabı iyi bilirim. Hiç endişeniz olmasın Ahmet Hamdi Bey. Biz bunu 50 TL diye söylerken, sizin 40 lira teklifinizi de çok nüktedan bulduk. Neyse orta yolu buluruz. Yeter ki gençler, kadınlar gençler faydalansın." şeklinde yanıt verdi. İETT'nin 2018 Faaliyet Raporu yapılan oylamada 286 kabul, 3 ret ve 5 geçersiz oyla İBB Meclisi'nde kabul edildi.