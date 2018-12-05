(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'ndaki olaylarla ilgili dava

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.



31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.