(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı (2)
18 Haziran 2019 Salı 11:19
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