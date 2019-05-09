Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'nda "AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye" fotoğraf sergisi

Enver ALAS/İSTANBUL,()-AVRUPA Birliği(AB) üyesi 18 ülke büyükelçi ve diplomatlarının Türkiye'de çektikleri fotoğraflardan oluşan, 'AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye' adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular...

Enver ALAS/İSTANBUL,()-AVRUPA Birliği(AB) üyesi 18 ülke büyükelçi ve diplomatlarının Türkiye'de çektikleri fotoğraflardan oluşan, 'AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye' adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular tarafından ilgiyle karşılandı. 

Serginin açılışı için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar ile bazı davetliler katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Şopanda, 18 AB ülkesi ve diplomatlar tarafından Türkiye'de çekilen fotoğrafların yer aldığı anlamlı bir sergiyi açmanın mutluluğunu duyduğunu belirtti. Şopanda, "Resmi ziyaret ve tatillerde çekilen bu 70 fotoğraf, ülke insanının güzelliğinin ve çeşitliliğinin küçük bir kısmını temsil ediyorlar. Sizleri Avrupalı diplomatların gözünden, gönlünden ve kafasından fotoğraflara yansıyan Türkiye'den kesitler görmeye davet ediyorum" dedi.

Kurdelenin kesiminin ardından yerli ve yabancı yolcular, Finlandiya, Lüksemburg, İtalya, Romanya, Portekiz, Slovakya, Estonya, Hollanda, Avusturya, İspanya, Polonya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Almanya, İngiltere, Malta ve AB delegasyonuna ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328