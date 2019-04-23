(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'nda "23 Nisan" Coşkusu

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yerli ve yabancı çok sayıda yolcu ve çocuğunun katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı işletmecisi tarafından düzenlenen etkinlikler, dış hatlar gidiş terminalinde gerçekleşti. Terminale getirilen ve geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiş bir trabant araba, çocuklar tarafından elleriyle rengarenk boyandı. Ardından merhum Barış Manço'nun 7'den 77'ye adlı unutulmaz televizyon programında yer alan 'Adam Olacak Çocuk' adlı bölümü bu kez oğlu müzisyen Doğukan Manço tarafından yapıldı. Barış Manço'nun "Bugün Bayram" adlı şarkısının da seslendirildiği programda Manço, izleyicilere ve çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Öte yandan etkinliklerde, takı atölyesi, yüz boyama, balon şişirme, çizgi karakterleri ile fotoğraflar çekiminin yanı sıra orkestra ile mini bando da yer aldı. "ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLDİ" Kutlamalara katılan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Feyzanur Kaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Annesi, babası ve kardeşiyle geldiğini belirten Kaman, "Bugün çok güzel bir gün çünkü çocuklar için armağan edilmiş. Ben de havalimanında çok güzel vakit geçirdim" diye konuştu.