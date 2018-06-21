(Görüntülü) İSTANBUL - (havalimanı içinde inceleme görüntüsüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,





"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız"





Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.



Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi.





İLK AÇIKLAMAYI UÇAKTA YAPTI



İnişin gerçekleşmesinin ardından uçakta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, öncelikle şu anda İstanbul'daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Gerçekten muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha önce de duyurduğumuz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem bir denetleme hem de buradan bir ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk, sahip oluyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımız hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.





SU TAKISI YAPILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının meydana inmesinin ardından geleneksel olarak su takısı ile karşılanması yapıldı. Havalimanında çalışanlar ve Türk Hava Yolları personeli tarafından hilal şekli oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanlara tatlı ikram etti.



Daha sonra kürsüde konuşan Erdoğan, "Bugün bizler için anlamlı bir gün gerçi 29 Ekim cumhuriyet bayramında inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız. Ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik. Ve Gaziantep'ten buraya inişimizi yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkânını bulduk tabi burada emeği olan başta 5 firmamıza oluşturdukları bu konsorsiyumla malum bu havalimanımızı onlar yapıyorlar. Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu.





"DÜNYANIN İLK 3 HAVALİMANINDAN BİR TANESİ OLACAK"



"Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler, imkânlar ortaya koydular. Aynı şekilde bu süreci takip eden, bu süreci kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var onları da ayrıca tebrik ediyorum. 29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak ve bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak. Böyle bir markaya sahip olmak ve buna vesile olan 5 firmamız büyük bir imtihanı verdiler. Burada kolay bir yatırım olmadı, kolay bir süreç olmadı. Ne tür zor süreçlerden geçildiğini gerek Başbakanlığım döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığım döneminde gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, birlik, beraberlikle bu günlere vardık. Artık 29 Ekim'i kovalıyoruz. 29 Ekim'de de uçaklarımızın buradan kalkıp buraya indiklerini inşallah göreceğiz. Bir diğer taraftan da, Atatürk Havalimanı'nın millet Bahçesi'ne dönüştürülme sürecini başlatacağız" şeklinde konuştu.



Tüm etapların tamamlanması ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul 3. Havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip.