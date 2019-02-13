(Görüntülü) İstanbul Emniyeti'nden "Şahinler"e operasyon
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Suç örgütü Şahinler Grubu'na yönelik operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Organize Suçlarla...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:24
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Suç örgütü Şahinler Grubu'na yönelik operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Suç örgütü Şahinler Grubuna yönelik olduğu öğrenilen operasyonda çok sayıda şüphelini gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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