(Görüntülü) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kütüphane açıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birlikte yaptıkları ortak proje kapsamında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ana binasında kütüphane açıldı. Kütüphaneye, 2017 yılında DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Sinan Acar'ın ismi verildi. DEAŞ'IN ŞEHİT ETTİĞİ POLİSİN ADI VERİLDİ Kütüphaneler haftasında hizmete açılan kütüphane, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet teşkilatı arasında yapılan bir protokolle ilk olma özelliği taşıyor. Şehit Polis Sinan Acar Kütüphanesi'nin açılışını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz kurdele keserek yaptı. Açılışa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar'ın yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda emniyet müdürü ve polis memurları katıldı. KÜTÜPHANENİN İLK ÜYESİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN OLDU Aralarında dünya klasiklerinin de yer aldığı farkı türlerde çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphanenin ilk üyesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olarak üye kartını teslim aldı. Kütüphanede İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'u konu alan kitabıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'nün iki yıldır çıkarttığı faaliyet raporu da yer aldı. DİNLENMEK İÇİN KİTAP OKUYORUM Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan açılış sırasında yaptığı konuşmada okuduğumuz kadar faydalı olabileceğimizi belirterek, "Hepimiz okuduğumuz kadar güçlüyüz ve okuduğumuz kadar özgüvenimiz var. Okuduğumuz kadar faydalıyız. O yüzden ben, özel hayatımda kendimi, ailemi ve meslektaşlarımı okumaya çok teşvik ederim. Kendim de okumaya çalışıyorum ve okuduğum zaman dinleniyorum. Kendime güvenim artıyor. Kitap okumayı bir dinlenme yöntemi olarak görüyorum. Bu kütüphane benim için çok anlamlı oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. POLİSİN KÜLTÜR VE SANATLA UĞRAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise, polislerin kültür ve sanatla uğraşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, kitapla dost bir emniyet teşkilatı hem bugün hem de gelecek açısından çok önemli olduğunu söyledi.