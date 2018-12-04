(Görüntülü) İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen 2 Uygur Türkü, Sakarya'da

UYGUR Türklerine yapılan zulmü duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin (34), Sakarya'ya ulaştı. Erşidin Erkin'in yürüyüşüne arkadaşı Ali Zülfikar (34) da katıldı. Uygur Türklerine yapılan zulmü duyurabilmek için 1 Aralık Cumartesi günü İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başlayan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin, Sakarya'ya ulaşırken, arkadaşı Ali Zülfikar da İzmit'ten sonra kendisine eşlik etti. D-100 Karayolu'nu takip eden iki arkadaştan Erkin, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yürüdüklerini belirterek, "Doğu Türkistan'da Çinlilerin zulmüne uğrayan 3 milyondan fazla kardeşimiz var. Onların sesini duyurabilmek için bu yürüyüşü yapıyoruz. Memleketim Doğu Türkistan'daki akrabalarım, kardeşlerim şu anda hapishanede tutuluyor. Uygur kızlarımız zorla Çinliler ile evlendiriliyor. Evlenmek istemeyen ırkçılık yapıyor diye hapishaneye atılıyor" dedi. Sosyal medyada yer alan görüntülerin çok daha fazlasının yaşandığının belirten Erşidin Erkin, "İzlediğiniz görüntüler orada yaşanan zulmün sadece üçte biri. Ama orada yaşanan gerçekleri gördüğünüzde bunu anlayacaksınız. Çinliler zaten bu konuların hepsini gizliyor. 10 yaşında Kuran-ı Kerim eğitimi almak için Pakistan'a gittim. Urumçi'ye döndüğümde Çinli sivil polisler beni yakaladı. 5 gün boyunca sorguladılar. Kuran eğitimi için gittiğimi söyleyince suç olduğunu belirterek beni hapse attılar. Benden sonra ağabeyimin de hapishaneye atıldığını öğrendim. Sapasağlam hapishaneye giren ağabeyim çıktığında ise psikolojik hasta oldu. Belki 1, belki 3 sene; nereye kadar yürüyebilirsem yürüyeceğim. Dünyadaki Türk kardeşlerime vatan toprağına sahip çıkmaları, zulümde kalan kardeşlerine ses verip destek olmaları konusunda nereye kadar yürüyebilirsem o kadar yürüyeceğim. Ölsem de bu yoldan dönmek yok" diye konuştu.