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(Görüntülü) İstanbul'da yoğun sis (gündüz ek görüntü)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul -İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor. Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor. Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor. Şehir...

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul -İSTANBUL'u sis etkisini sürdürüyor. Vapur seferleri iptal edildi, trafik aksıyor. Özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.



Şehir Hatları birçok vapur seferini iptal etti. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

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