Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu. Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor
Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman şiddetini arttırken denizde yüksek dalgalar oluşturdu. Trafikteki sürücüler de yağışta dikkatli seyretmeleri...
06 Aralık 2018 Perşembe 09:20
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