(Görüntülü) İstanbul'da Yağmur Ve Dolu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor. Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura bir çok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.