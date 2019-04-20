Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor. Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura bir çok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları ise montlarıyla korunmaya çalıştı.
(Görüntülü) İstanbul'da Yağmur Ve Dolu
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() İstanbul'da yağmur ve zaman zaman dolu etkili oluyor. Fatih'te kısa süre yağan dolu ve yağmura bir çok kişi hazırlıksız yakalandı. Bazıları yanlarındaki şemsiyelerle korunmaya...
20 Nisan 2019 Cumartesi 09:52
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