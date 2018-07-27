İstanbul İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı belirdi. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar yerini gökkuşağına bıraktı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kamerasına yansıdı.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı
İstanbul İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı belirdi. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar yerini gökkuşağına bıraktı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kamerasına yansıdı.
27 Temmuz 2018 Cuma 17:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.