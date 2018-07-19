Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, () İSTANBUL'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları işyerleri önlerinde yağmurun sona ermesini bekledi.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur
Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, () İSTANBUL'da saat 15.00 sıralarında bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar başlarına poşet geçirerek ıslanmamaya çalışırken bazıları ise sığındıkları...
19 Temmuz 2018 Perşembe 16:03
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