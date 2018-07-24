(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.