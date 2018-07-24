Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor
Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () İSTANBUL'da dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında...
24 Temmuz 2018 Salı 16:13
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