Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bahçelievler Yenibosna mevkiinde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları çantalarıyla korunmaya çalışırken, bazıları ise kafalarına geçirdikleri poşetle korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.
(Görüntülü) İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bahçelievler Yenibosna mevkiinde yağmura...
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:45
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