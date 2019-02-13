Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da şemsiyesini alarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur trafiği de olumsuz etkiledi. Yenibosna'da etkili olan yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağmurun gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar...
13 Şubat 2019 Çarşamba 11:21
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