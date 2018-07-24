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(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini yağmur, bugün de etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı. Beşiktaş Bebek Parkı’nda...

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini yağmur, bugün de etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı. Beşiktaş Bebek Parkı’nda yağışla birlikte etkili olan rüzgar bir ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından elektrik testere ile küçük parçalara ayrılarak kamyona yüklendi. Yağış beraberinde kazalara da neden oldu. Şişli Piyalepaşa Caddesi’nde Okmeydanı istikametine ilerleyen 31 EV 9116 plakalı panelvan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette ilerleyen başka bir panelvan araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken Piyalepaşa Caddesi Okmeydanı istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Yağmurun gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.

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