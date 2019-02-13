(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkili oluyor (2)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL'da dün akşam başlayan yağmur, bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Megakent, güne yine yağmurla başladı. İş yerlerine gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korundu. Meteorolojik verilere göre, yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.