Ersan SAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İstanbul,() İSTANBUL'DA yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkili oluyor (2)
Ersan SAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İstanbul,() İSTANBUL'DA yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Meteoroloji İşleri Genel...
17 Haziran 2018 Pazar 12:48
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