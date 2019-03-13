Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ /İstanbul,() İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur devam ediyor
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ /İstanbul,() İSTANBUL'da meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur devam ediyor. İstanbul genelinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar...
13 Mart 2019 Çarşamba 09:19
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