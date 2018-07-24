Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağmur sabah saatlerinde de devam ediyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı. Yağmurun gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur devam ediyor
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağmur sabah saatlerinde de devam ediyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı....
24 Temmuz 2018 Salı 10:19
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