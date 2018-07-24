(Görüntülü) İstanbul'da yağmur devam ediyor

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağmur sabah saatlerinde de devam ediyor. Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler şemsiye ile dolaştı. Yağmurun gün boyu kentte etkili olması bekleniyor.