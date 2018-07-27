-BAYRAMPAŞA'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL İstanbul'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bayrampaşa'da bazı yolları su bastı. Araçlar mahsur kalırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
(Görüntülü) İstanbul'da yağmur 5
-BAYRAMPAŞA'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL İstanbul'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bayrampaşa'da bazı yolları su bastı. Araçlar mahsur kalırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma...
27 Temmuz 2018 Cuma 17:57
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