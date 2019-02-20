(Görüntülü) İstanbul'da vapur seferleri iptal (ek)

Hasan YILDIRIM - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Hasan YILDIRIM - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
Hasan YILDIRIM - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:04
|07:44
|13:29
|16:28
|18:53
|20:22