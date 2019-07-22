Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() - İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece ve Güngören'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.
(Görüntülü) İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada (1)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() - İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece ve Güngören'deki...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:32
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