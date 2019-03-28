Yılmaz BEZGİN - İstanbul - İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken aramalarda, 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.
(Görüntülü) İstanbul'da tarihi eser operasyonu
Yılmaz BEZGİN - İstanbul - İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık...
28 Mart 2019 Perşembe 11:46
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