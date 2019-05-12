Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Haliç'te etkili olan sis nedeniyle Eminönü'nde bulunan tarihi camiler sis arasında kayboldu.
(Görüntülü) İstanbul'da sis
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Haliç'te etkili olan sis nedeniyle Eminönü'nde bulunan tarihi camiler sis arasında kayboldu.
12 Mayıs 2019 Pazar 08:48
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